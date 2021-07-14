Рыбаков приглашают заявиться на колючего краба

Федеральное агентство по рыболовству распределяет квоту колючего краба в Северо-Охотоморской подзоне. Заявки можно будет подавать с 26 июля по 13 августа включительно.

Соответствующее уведомление утверждено приказом Росрыболовства от 8 июля 2021 г. № 421, сообщает корреспондент Fishnews. Будут приниматься заявки на промышленный и (или) прибрежный лов краба.

Из приказа следует, что квота распределяется в связи с включением объекта в перечень водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов (ОДУ).

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