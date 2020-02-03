03 февраля 2020 года

Углохвостую креветку возвращают в промысел

Минсельхоз выпустил приказ о внесении изменений в перечень объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Углохвостая креветка теперь официально исключена из этого списка по всей подзоне Приморье.

Официально опубликован приказ Минсельхоза от 30 декабря 2019 г. № 733 о внесении изменений в список видов водных биоресурсов, для которых устанавливается ОДУ.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новый документ должен урегулировать вопрос с промыслом углохвостой креветки подзоны Приморье. Теперь ее юридически вывели из перечня объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов.

Таким образом, с установлением рекомендованного вылова и заключением договоров пользования, рыбаки смогут осваивать креветку в разрешенных правилами местах, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Напомним, что когда этого объекта не оказалось ни в приказе об утверждении ОДУ на 2020 г., ни в приказе, на основе которого организуется добыча «неодуемых», АРПП активно добивалась решения вопроса.

Сельди и другим объектам сменили режим использования

Внесены и другие изменения по Дальневосточному бассейну. В список «одуемых» объектов включена сельдь Западно-Камчатской подзоны, дальневосточные камбалы в Северо-Охотоморской подзоне, шримсы-медвежата, ламинарии подзоны Приморье (полностью).

Колючий краб Северо-Охотоморской подзоны, устрицы и петушок в Восточно-Сахалинской подзоне войдут в перечень объектов, для которых устанавливается ОДУ, с 1 января 2021 г.

Приказ предусматривает изменения и по другим рыбохозяйственным бассейнам – Северному, Западному, Азово-Черноморскому, Волжско-Каспийскому, Западно-Сибирскому.



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