Форелекрадов из Северной Осетии ждет скамья подсудимых

Трех жителей Республики Северная Осетия – Алания будут судить за кражу более 100 кг форели с аквафермы. На месте преступления их застигли полицейские.

Глубокой ночью вооруженные сачками похитители проникли на территорию форелевого хозяйства, рассказали Fishnews в пресс-службе регионального МВД. Выловив рыбу, мужчины сложили ее в мешки и погрузили в автомобиль. Однако в этот момент их застигли полицейские.

Расследование уголовного дела закончено. Фигурантам вменяют «кражу, совершенную группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище» (статья 158 УК РФ). Материалы направлены в суд.

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