Астраханские школьники дают рыбной молоди новый шанс

В Астраханской области из отшнурованных водоемов спасено 39 млн штук молоди ценных видов рыб. Работы ведутся с привлечением школьных отрядов «Голубого патруля».

Гибель рыбной молоди в отшнурованных водоемах, потерявших гидравлическую связь с другими водными объектами, негативно влияет на состояние рыбных запасов Астраханской области. Поэтому каждое лето в регионе организуются работы по спасению молоди ценных видов рыб, к акциям активно привлекают школьные отряды «Голубой патруль». Это помогает увеличивать объемы естественного воспроизводства и промыслового возврата.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в районных муниципальных образованиях сформировано 45 производственных бригад и 61 отряд «Голубого патруля». В них участвует больше 600 школьников. После окончания весеннего паводка они обследуют отшнурованные водоемы. В этом году уже спасено 39 млн штук рыбной молоди. Мероприятия проводятся в рамках реализации госпрограммы «Развитие сельского хозяйства, пищевой и рыбной промышленности Астраханской области».

На важность финансирования работ по спасению молоди рыб из изолированных водоемов представители региона обращали внимание в мае в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации. Астраханцы предложили снова включить такие работы в перечень мероприятий рыбохозяйственной мелиорации и добавить их в отраслевую госпрограмму, что позволило бы привлечь федеральные средства.

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