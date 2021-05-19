В Совфеде озаботились сохранением астраханской рыбы

Для восполнения рыбных запасов Астраханской области власти региона предлагают увеличить объемы воспроизводства осетровых и принять меры для предотвращения гибели рыбной молоди в отшнурованных водоемах.

Проблемы, тормозящие развитие рыбохозяйственного комплекса региона, обсуждались в рамках Дней Астраханской области в Совете Федерации. На расширенном заседании комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию глава областного министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности Руслан Пашаев обратил внимание на недостаточный объем воспроизводства осетровых видов.

Шесть осетровых рыбоводных заводов, относящихся к системе Главрыбвода и Каспийского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии, ежегодно выпускают в водоемы Астраханской области порядка 35 млн штук молоди осетровых. Хотя по госзаданию предусмотрено всего 19 млн экземпляров.

«По мнению науки, такой объем воспроизводства способен только поддерживать популяцию на низком уровне, – отметил Руслан Пашаев. – Для восстановления каспийских осетровых необходимо ежегодно выпускать около 60 млн штук молоди».

В то же время в регионе действуют три частных осетровых племенных хозяйства, у которых есть свои ремонтно-маточные стада и развитая производственная база. По словам руководителя регионального министерства, они также способны осуществлять выпуск молоди осетровых в объеме порядка 40 млн штук молоди в год. В связи с этим он предложил рассмотреть вопрос о софинансировании в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса» мероприятий по искусственному воспроизводству осетровых на мощностях частных предприятий.

Другим фактором, негативно влияющим на состояние рыбных запасов региона, остается ежегодная гибель части рыбной молоди в отшнурованных водоемах, потерявших связь с другими водоемами. Если вода после паводка уходит слишком быстро, рыба не успевает подрасти и скатиться в естественные водотоки. Поэтому в Астраханской области каждое лето проводятся работы по спасению молоди для пополнения рыбных ресурсов – в основном по инициативе рыбодобывающих предприятий и с привлечением школьных отрядов «Голубой патруль».

Но с 2014 г. эти мероприятия перестали считаться видом мелиоративных работ, соответственно прекратилось и их финансирование. Руслан Пашаев предложил сенаторам вновь включить спасение рыбной молоди из отшнурованных водоемов в перечень мероприятий рыбохозяйственной мелиорации и добавить их в отраслевую госпрограмму с привлечением федеральных средств.

Кроме того, область вновь поставила вопрос об объединении промышленных квот и создании единого промыслового пространства в границах дельты Волги и авандельты. Нынешнее разделение создает предпосылки к неполному освоению лимитов, указал глава регионального министерства. При ежегодном рекомендованном объеме вылова на уровне 53 тыс. тонн фактически вылавливается около 43 тыс. тонн.

Замруководителя Росрыболовства Василий Соколов подчеркнул, что основные проблемы астраханских рыбаков все-таки связаны с водой, а точнее с ее недостатком. Попуски с водохранилищ Волжско-Камского каскада сильно расходятся с рекомендациями отраслевой науки. Рыбохозяйственную полку при нормальных условиях нужно выдерживать даже не 40 дней, как просили представители региона, а все 60.

«Сейчас мы имеем полное отсутствие прогнозов, – заявил замглавы федерального агентства. – В итоге вода поступает не тогда, когда нужно, не в тех объемах, она сбрасывается холодной и рыба не может зайти на нерестилища, потом мы прекращаем сброс, рыба заходит, но затем всё обсыхает. Ситуация на самом деле критическая».

Василий Соколов призвал комитет рекомендовать межведомственной рабочей группе при Росводресурсах более тщательно прислушиваться к рекомендациям рыбохозяйственной науки и учитывать рыбохозяйственные попуски при принятии решений о режиме работы водохранилищ. Сенаторы в свою очередь высказались за то, чтобы детально разобрать этот вопрос в рамках рабгруппы при профильном комитете СФ.

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