Семгу Балтики разыграют на торгах

Российские рыбаки смогут возобновить промысел атлантического лосося в Балтийском море. Квоты семги Росрыболовство разыграет на аукционе, заявки можно подавать до 12 августа.

Документация об аукционе размещена на портале torgi.gov.ru и сайте Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Первый блок лотов – лимиты семги в Балтийском море. Это 16 долей по 5,882% стартовой стоимостью 317 тыс. рублей каждая и одна доля в 5,888% по начальной цене 317,3 тыс. рублей.

Также предлагаются доли квот семги в Финском заливе: 6 долей по 14,3% и одна в 14,2%. Торги по ним начнутся с 201 тыс. и 199,7 тыс. рублей соответственно.

Аукцион планируется провести в два этапа – 19 и 20 августа. С победителями заключат договоры на 15 лет.

По информации пресс-службы Росрыболовства, внесение атлантического лосося в российской экономзоне Балтийского моря в список квотируемых видов и распределение долей квот на аукционе позволят возобновить промысел, который не велся с 2009 г. из-за изменений законодательства.

Общий допустимый улов семги в Балтийском море установлен на уровне 47,9 тонны, в Финском заливе – 12,5 тонны. Эти объемы основаны на рекомендации Международного совета по исследованию моря (ИКЕС, ICES).

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