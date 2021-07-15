Озера Якутии разыграют среди рыбоводов

Объявлен аукцион на 43 участка под пастбищную аквакультуру на озерах Республики Саха (Якутия). Заявки принимаются до 10 августа.

Организатор торгов - Восточно-Сибирское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, площади участков составляют от 2 до 271,4 га, стартовые цены – от 1,6 тыс. до 217,1 тыс. рублей.

Озера расположены в Намском, Усть-Янском, Кобяйском, Вилюйском, Хангаласском, Усть-Алданском и Нюрбинском районах, а также городе Якутске. На всех РВУ предполагается выращивание муксуна, пеляди, чира, сибирской ряпушки, карася и щуки.

Аукцион планируют провести 14 сентября в Якутске. Победителям предложат заключить договоры на 25 лет на условиях совместного или обособленного водопользования.

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