На Камчатке начали действовать новые требования к вахтовикам

На Камчатке вступили в силу новые требования к вахтовым работникам, приезжающим на путину. У них обязательно должны быть отрицательные результаты ПЦР-теста и сертификат о вакцинации.

Новые ограничения, направленные на борьбу с COVID-19, вступили в силу на Камчатке с 15 июля. Руководители рыбохозяйственных организаций должны обеспечить привлечение на сезонную (вахтовую) работников из других регионов, только если они прошли вакцинацию. Требование не распространяется на людей, у которых имеются противопоказания, но тогда им понадобится медицинское заключение.

Также в любом случае должен быть отрицательный тест на коронавирус методом ПЦР. Результаты исследования должны быть получены не менее чем за 72 часа до даты прибытия в Камчатский край, сообщает корреспондент Fishnews. Нужно будет подтвердить и наличие антител.

Требования установлены и для прибывающих в регион туристов, отметили в пресс-службе краевого правительства.

«Проверки вахтовых рабочих и туристов на наличие необходимых документов будут осуществлять отраслевые министерства в коллективных средствах размещения и на предприятиях. Графики проверок уже составлены, в комиссии входят специалисты, у которых есть полномочия для составления административных протоколов, в том числе сотрудники УМВД. Если туристам достаточно иметь на руках результаты ПЦР-теста, то рабочим, прибывающим на Камчатку, также нужно быть привитыми против коронавируса и иметь при себе справку о наличии антител. Отмечу, что вахтовые рабочие, прибывшие на территорию региона до 15 июля без сертификата о вакцинации, прививаются против COVID-19 на Камчатке», — рассказал курирующий борьбу с коронавирусом вице-губернатор Александр Кузнецов.

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