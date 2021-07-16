На северо-восточном Сахалине откроют лов горбуши

Областная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб установила сроки промысла горбуши на северо-восточном побережье Сахалина. Осуществлять лов в эти даты смогут промышленные предприятия и представители коренных народов.

На Сахалине профильная комиссия определила сроки добычи горбуши в режиме промышленного и традиционного рыболовства на северо-восточном побережье. На участке от мыса Елизаветы до 2 км севернее протоки залива Пильтун это период с 25 июля до 31 августа.

На участке от 2 км севернее протоки залива Пильтун до мыса Терпения лов откроется позднее - с 1 августа - и также должен завершиться 31 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

По срокам окончания добычи возможна корректировка в зависимости от подходов рыбы.

Комиссия также установила объемы вылова горбуши для промышленного и традиционного рыболовства в Восточно-Сахалинской подзоне.

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