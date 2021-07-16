За консультацией в таможню нужно обращаться по-новому

Порядок консультирования по вопросам, которые входят в компетенцию таможенных органов, изменился. Запрос информации по электронной почте или через сайт теперь приниматься не будет.

Со 2 июля вступил в силу новый приказ Минфина о порядке консультирования таможенными органами – от 9 апреля 2021 г. № 56н. Предусмотрено, что запросы на консультацию по электронной форме или через сайт таможенного органа не принимаются.

Консультацию можно получить устно, письменно или в электронной форме в зависимости от формы запроса или в соответствии с формой, которую выбрал сам обратившийся, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточного таможенного управления.

С устным запросом можно обратиться непосредственно в таможенный орган в соответствии с графиком приема лиц, размещенным на сайте таможни. При этом потребуются документ, удостоверяющий личность обратившегося, и подтверждающий полномочия документ, если обращается представитель физического или юридического лица.

Письменный запрос можно направить по почте или поместить его в ящик для приема корреспонденции, расположенный при входе в таможенный орган.

Электронный запрос подписывается простой электронной подписью лица и направляется в таможенный орган через портал госуслуг.

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