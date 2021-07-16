Жителям Республики Конго помогут российской рыбой

Россия передаст Республике Конго партию продовольствия в рамках оказания гуманитарной помощи. Это в том числе свыше 4 тонн рыбных консервов.

Соответствующее распоряжение – от 14 июля 2021 г. № 1926 – опубликовало правительство РФ, сообщает корреспондент Fishnews.

Для оказания гуманитарной помощи населению Республики Конго Росрезерв должен выпустить из государственного материального резерва и передать в распоряжение МЧС России продовольствие, в том числе 4,032 тонны рыбных консервов.

Потраченные средства восполнят за счет бюджетных ассигнований из резервного фонда правительства.

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