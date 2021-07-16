Бычков в Ростовской области сгубила жара

Июльская гибель рыбы в Цимлянском водохранилище на Дону произошла из-за нехватки кислорода, определили ученые. Специалисты отмечают высокую вероятность подобных заморов на юге России в связи с аномально высокой температурой и цветением водорослей.

Информация о гибели рыбы в районе Волгодонска появилась в социальных сетях 3 июля. Расследование провели инспекторы Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства при участии министерства природных ресурсов и экологии Ростовской области.

Причиной замора стала нехватка кислорода из-за жары и цветения сине-зеленых водорослей, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального министерства. Ведомство ссылается на результаты исследования от Волгоградского филиала ВНИРО.

«Подобные факты возможны и в дальнейшем, отмечают в управлении Росрыболовства. Выявлены признаки, свидетельствующие о высокой опасности гибели рыбы, в том числе аномально высокая температура воды, обильное цветение и размножение растительности. В придонных слоях воды содержание растворенного кислорода колеблется в пределах 4-10%, что является крайне низким показателем. При содержании кислорода ниже 3,5% происходит гибель рыбы. До конца июля на юге России сохранится экстремально жаркая погода. Длительные периоды безветрия в сочетании с высокой температурой воздуха создают идеальные условия для гибели рыбы от нехватки кислорода», – обратили внимание в министерстве.

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