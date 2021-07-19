Самарские депутаты подготовили поправки по рыбалке и аквакультуре

Самарская губернская дума предложила законопроект, призванный урегулировать вопросы любительской рыбалки на водных объектах, используемых для товарной аквакультуры.

Законодатели Самарской области внесли на рассмотрение Госдумы проект поправок в закон о любительском рыболовстве. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

Предлагается предусмотреть, что на водных объектах для товарной аквакультуры, которые не находятся в собственности граждан и юрлиц и не используются в процессе функционирования ирригационных систем, может осуществляться любительская рыбалка.

Согласно законопроекту, ловить рыбу на таких водоемах можно будет только с согласия аквакультурного хозяйства – по договору между ним и рыболовом-любителем.

Законопроект подготовлен на основе обращений правоприменителей для совершенствования положений законодательства о любительском рыболовстве и товарной аквакультуре, говорится в пояснительной записке.

Отмечено, что сейчас положения части 4 статьи 6 закона о любительском рыболовстве фактически запрещают этот вид деятельности на водных объектах, предоставленных для товарной аквакультуры и не находящихся в собственности граждан или юридических лиц. «Представляется, что данное обстоятельство не в полной мере согласуется с положениями федерального законодательства и требует корректировки», – обратили внимание региональные парламентарии.

В случае принятия федеральный закон вступит в силу с 1 января 2022 г.

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