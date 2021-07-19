Жители Колымы смогут наловить больше горбуши

В Магаданской области решили увеличить норму добычи горбуши для любителей, рыбачащих на лицензионных участках. Лимит на одну путевку будет составлять не 10, а 25 хвостов.

Такое решение приняла региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб. Также она рекомендовала предприятиям – организаторам любительской рыбалки отпускать до четырех путевок в одни руки в день вместо двух, сообщили Fishnews в департаменте рыбного хозяйства областного правительства.

Отмечено, что меры по увеличению горбушовых лимитов основаны на рекомендациях науки, а также обращениях рыболовов и организаторов этого вида досуга.

«На отчетную дату (16 июля – прим. ред.) лицензионные участки посетило свыше 8 тыс. человек. Реализовано почти 3,5 тыс. путевок. Вылов составит более 30 тонн», – рассказали в пресс-службе.

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