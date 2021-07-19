Ученые проверяют влияние потепления на воды Арктики

Специалисты рассчитывают долю континентальных вод, попавших в Арктику из-за таяния мерзлоты. Необходимые пробы взяли во время экспедиции в Баренцевом море.

Экспедицию на научно-исследовательском судне «Дальние Зеленцы» в район Кольского полуострова организовал Мурманский морской биологический институт РАН. Пробы взял заведующий лабораторией экологической радиологии Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики Уральского отделения РАН Евгений Яковлев.

Эти образцы позволят оценить присутствие в морской воде талых материковых вод, поступающих из-за деградации мерзлоты. Для этого будут использоваться данные изотопных трассеров (изотопов-индикаторов) 234U/238U и δ18O+δ2H. Их присутствие в морской воде обусловлено глобальным потеплением и деградацией многолетней мерзлоты, сообщили Fishnews в пресс-службе исследовательского центра.

«Имеющиеся на сегодняшний день данные по вариациям изотопного состава урана в водах Мирового океана, а также в кораллах, створках моллюсков и карбонатных отложениях подтверждают гипотезу о том, что рост потока урана-234 в океане происходит вследствие увеличения стока талых вод, образующихся при деградации мерзлоты на континентах в теплые климатические эпохи, – отметил Евгений Яковлев. – Данные по Баренцеву морю показали, что обогащение океанической воды ураном-234 проявляется тем сильней, чем более изолирован участок моря от общей океанической циркуляции, чем больше относительная длина береговой линии и вклад континентальных вод в химический баланс водоема».

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