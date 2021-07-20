Рыбоводам готовят субсидии по страхованию

Для господдержки сельхозстрахования объектов аквакультуры в 2022 г. планируется выделить 343 млн рублей. Эти средства предназначены для субсидирования рыбоводным хозяйствам части затрат на уплату страховых премий.

Минсельхоз разместил для общественного обсуждения проект приказа об утверждении плана сельскохозяйственного страхования на 2022 г. Документ, в частности, содержит перечень объектов товарной аквакультуры, страхование которых сопровождается господдержкой.

План утверждает предельные размеры ставок для расчета размера субсидий при сельскохозяйственном страховании объектов аквакультуры. Как сообщает корреспондент Fishnews, для сиговых и сомовых видов рыбы эти ставки едины во всех субъектах РФ. По осетровым отдельно рассчитаны ставки для Ярославской, Астраханской и Тюменской областей, по лососевым – для Калужской, Ленинградской, Мурманской областей и Республики Карелия.

По расчетам Минсельхоза, общий размер субсидий из федерального бюджета для возмещения части затрат сельхозтоваропроизводителей на уплату страховых премий в 2022 г. составит 7,221 млрд рублей. Из них на договоры страхования в области товарной аквакультуры приходится 343 млн рублей.

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