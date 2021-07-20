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Добыча лосося на Камчатке

Уловы лосося на Камчатке превысили 80 тыс. тонн

Лососевая путина принесла в копилку дальневосточных рыбаков более 91 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основной улов по-прежнему приходится на Камчатский край, в других регионах объемы добычи гораздо скромнее.

По данным на 19 июля, на Дальнем Востоке рыбаки добыли 91,1 тыс. тонн тихоокеанских лососей. За неделю выловлено 33,9 тыс. тонн.

Лидирующую позицию по объему добычи (78,2 тыс. тонн) и по среднесуточному вылову (4,5 тыс. тонн) занимает горбуша, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. Основной район промысла этого вида тихоокеанских лососей — на северо-востоке Камчатки. Здесь на отчетную дату добыто 68,9 тыс. тонн горбуши. Прирост вылова за неделю составил 16,6 тыс. тонн. Благодаря высокой интенсивности хода, вероятно, необходимо рассмотреть корректировку прогнозируемого объема вылова горбуши в Западно-Беринговоморской зоне, в границах Камчатского края, считают в институте.

Активно развивается промысел горбуши в Магаданской области и в Охотском районе Хабаровского края. При этом добычу магаданской горбуши сдерживает нехватка принимающих судов в заливе Шелихова, в границах Магаданской области.

В Сахалино-Курильском регионе на минувшей неделе интенсивный промышленный лов горбуши вели только на Северных Курилах.

Общий вылов нерки достиг 9 тыс. тонн. Наиболее интенсивно ее промысел идет на Западной Камчатке и в Охотском районе Хабаровского края. При этом во ВНИРО отметили, что не оправдались ожидания усиления подходов озерновской нерки. Вероятно, необходимо рассматривать вопрос об ограничении рыболовства нерки данного стада, например, за счет увеличения количества проходных дней, заявили в институте.

Вылов кеты на отчетную дату достиг 3,6 тыс. тонн. Основной район промысла — Карагинская подзона (1,5 тыс. тонн). Особенностью текущего года является низкая численность подходов и, соответственно, небольшие уловы кеты в бо́льшей части промысловых районов Дальнего Востока.

Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей — кижуча, чавычи и симы — суммарно составил 331 тонну.

Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке остался Камчатский край. В его водных объектах выловили 84 тыс. тонн тихоокеанских лососей (92,2% от общего объема по Дальневосточному региону). В Сахалинской и Магаданской областях вылов составил по 3 тыс. тонн тихоокеанских лососей (в сумме около 3,5% от общего вылова на Дальнем Востоке). В Чукотском автономном округе, Хабаровском и Приморском краях добыто около 331 тонн.

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