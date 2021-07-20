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Экспедиция на НИС «Академик Лаврентьев» будет использовать телеуправляемый подводный аппарат Comanche. Фото пресс-службы Минобрнауки

К обитателям Императорского хребта заглянут в гости

Ученые Дальневосточного отделения РАН отправились в экспедицию к Императорскому хребту. Планируется исследовать донные и пелагические сообщества, которые включают промысловые виды – макрурусов, эпигонусов, бериксов, кабан-рыбу.

Экспедиция стартовала 17 июля. Сотрудники Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН на научно-исследовательском судне «Академик Лаврентьев» отправились к цепи подводных гор, известной под названием Императорский хребет. За 52 дня специалисты планируют изучить глубоководные экосистемы в центральной части Тихого океана.

Возраст подводных гор Императорского хребта оценивается в 39-85 млн лет. Они занимают большую часть Гавайско-Императорского хребта, который простирается от Гавайского архипелага к северу до Алеутских островов.

«Обширная цепь подводных возвышенностей создает возможность существования богатой донной фауны, а также поступления в толщу воды биогенных элементов, определяя повышенную в сравнении с прилегающими акваториями продуктивность, развитие промысловых видов (например макрурусы Albatrossia pectoralis и Сoryphaenoides spp., эпигонусы Epigonus spp., кабан-рыба Pseudopentaceros wheeleri, бериксы Beryx spp и другие), — рассказал кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе ННЦМБ ДВО РАН Владимир Мордухович. — В ходе работ планируется изучить особенности состава и структуры донных и пелагических сообществ, факторы среды, определяющие их существование, биохимическое и генетическое разнообразие отдельных гидробионтов, трофические отношения в экосистемах».

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Минобрнауки, особый интерес представляет выявление закономерностей пространственного распространения видов — эдификаторов глубоководных бентосных сообществ (в первую очередь кораллов и губок). Такие исследования помогут разработать научно обоснованные меры управления морскими биоресурсами, в частности, при оценке возможных методов лова и его объемов, отметили в министерстве.

Возглавила экспедицию руководитель лаборатории глубоководных исследований Татьяна Даутова. Научная группа включает 29 сотрудников. Помимо представителей ННЦМБ ДВО РАН, в нее вошли коллеги из академических институтов: Тихоокеанского океанологического института имени В.И. Ильичева ДВО РАН, Института проблем морских технологий ДВО РАН, Института океанологии РАН, а также из Дальневосточного федерального университета, в том числе студенты.

Изучать подводную экосистему ученые планируют с помощью телеуправляемого подводного аппарата Comanche с рабочей глубиной до 6 тыс. м. Этот ТПА оснащен оснащенного комплексом научно-исследовательского и навигационного оборудования.

Экспедиционные исследования выполняются в рамках проекта «Фундаментальные проблемы изучения и сохранения глубоководных экосистем в потенциально рудоносных районах северо-западной части Тихого океана».

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