Крупнейшее озеро Тюменской области взяли под особую охрану

В Тюменской области создана 100-я особо охраняемая природная территория. Ею стало озеро Большой Уват – самый большой в регионе водоем и потенциальное место формирования маточных стад ценных рыб.

Постановление правительства области о создании памятника природы регионального значения «Озеро Большой Уват» опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе департамента недропользования и экологии региона, водоем расположен в Вагайском районе на границе с Омской областью. Длина Большого Увата составляет 25 км, а наибольшая ширина – 10,5 км. Вода пригодна для использования в хозяйственно-бытовых целях, так как не содержит антропогенных и органических загрязнителей.

Озеро является важнейшим рыбохозяйственным водоемом Тюменской области, причем состав воды оптимален для формирования маточных стад ценных видов рыб, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, основными угрожающими факторами для Большого Увата является неорганизованная деятельность, связанная с изменением гидрологического режима и загрязнением территории, а также весенняя охота на водоплавающую дичь.

В границах нового памятника природы запрещены складирование отходов, сброс сточных вод, создание искусственных земельных участков, гидромелиоративные и дноуглубительные работы, весенняя охота на водоплавающую дичь, добыча полезных ископаемых. При этом разрешены любительское и традиционное рыболовство, отдых населения, плавание на маломерных судах.

По согласованию с областным департаментом недропользования и экологии на озере можно заниматься рыболовством в научно-исследовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры, а также разводить ценные виды рыб в садках.

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