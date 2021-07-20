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Власти Вьетнама хотят сделать рыбный промысел республики полностью легальным в 2022 г. Фото Seafood Source

Вьетнам готовится покончить с браконьерами

Правительство Вьетнама намерено полностью ликвидировать незаконный, несообщаемый и нерегулируемый промысел республики уже в следующем году. Это поможет стране избавиться от «желтой карточки» Еврокомиссии.

Республика получила от ЕС предупреждение – «желтую карточку» – в 2017 г., сообщает корреспондент Fishnews. С тех пор представители Евросоюза ведут мониторинг вьетнамской политики в области рыболовства. Решается вопрос: сохранять для страны нынешний статус, выдать «красную карточку» (это равносильно запрету поставок рыбы и морепродуктов в Европу) или отменить «желтую карточку» (то есть вернуться к прежним торговым отношениям).

Как пишет портал Seafood Source, из-за пандемии коронавируса ЕС не смог направлять во Вьетнам инспекторов, стороны регулярно проводили онлайн-встречи.

Между тем, отметило издание, за четыре года республика так и не смогла прекратить браконьерский промысел своих рыбаков в водах других стран. Об этом говорили на заседании, которое 13 июля провел вице-премьер Ле Ван Тхань.

Однако на 30 июня нынешнего года уже 87,45% (свыше 26 тысяч) всех рыбацких судов длиной более 15 м оснащены системами мониторинга, доложил замминистра сельского хозяйства Пхунг Дук Тьен.

Ле Ван Тхань обратил внимание, что «желтая карточка» негативно сказалось на вьетнамском рыболовстве, уровне жизни рыбаков и имидже страны. Вице-премьер заявил о необходимости прекратить ННН-промысел, чтобы Евросоюз рассмотрел возможность снятия предупреждения и не стал запрещать импорт уловов страны. Прибрежные провинции, города, профильные министерства и представители отрасли должны работать над постепенным сокращением числа нарушений и полностью искоренить ННН-промысел в 2022 г.

Seafood Source напомнил, что в октябре 2019 г. тогдашний вице-премьер Тринь Динь Дунг отдал приказ военным: положить конец вьетнамскому браконьерству в зарубежных водах к концу того же года.

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