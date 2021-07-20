Рыбаков приглашают выйти на азовского бычка

В Азовском море и Таганрогском заливе объявлен заморный период. Российским пользователям разрешен вылов бычков для предотвращения непроизводительной гибели этой рыбы.

Соответствующий приказ опубликовало Азово-Черноморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Заморный период введен по рекомендациям науки, он стартовал с 20 июля.

Российские пользователи могут осваивать бычков в районе Азовского моря, где разрешен их промысел механизированными драгами. Также можно добывать эту рыбу вдоль российского побережья Азовского моря и в Таганрогском заливе с использованием орудий, установленных правилами рыболовства.

Азово-Черноморскому филиалу ВНИРО рекомендовано каждые пять дней проводить наблюдения за метеорологическими, гидрологическими условиями среды и уровнем кислорода в придонных слоях для определения срока окончания заморного периода.

Копии приказа направлены властям Ростовской области, Краснодарского края, Республики Крым и Севастополя.

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