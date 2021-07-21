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Ученые исследуют влияние гидроэнергетики на водные экосистемы. Фото пресс-службы ВНИРО

ГЭС Северного Кавказа проверяют на вред рыбе

Волжско-Каспийский филиал ВНИРО проводит мониторинговые исследования на водохранилищах гидроэлектростанций в восточной части Северного Кавказа. Ученые оценивают влияние ГЭС на водные биоресурсы.

Аналогичные работы выполняются и на других отечественных гидроэлектростанциях, отметили во Всероссийском НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

«С момента начала развития гидроэнергетики неоднократно регистрировались различные негативные последствия современного гидростроительства для продуктивного функционирования водных экосистем. Помимо отсечения рыбы от мест нереста плотинами водохранилищ, а также изменения водного режима рек, может происходить травмирование и гибель рыб в результате перемены давления, кавитации, механического воздействия на гидробионтов со стороны элементов конструкции ГЭС», — обратили внимание в институте

Нынешние исследования продолжили работы, начатые весной. Завершить мониторинг предполагается осенью. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, пролонгированное наблюдение позволит определить сходства и отличия в составе популяций в разные периоды года при разных характеристиках естественного водного режима и режима работы ГЭС.

На текущем этапе специалисты отмечают большое своеобразие условий обитания водных биоресурсов. Это объясняется природной спецификой горных рек Кавказа и особенностями каждой станции. Например, Чиркейская ГЭС оснащена одной из самых высоких плотин в стране.

Полевые исследования позволят не только сделать выводы о характере и степени воздействия станций на водные экосистемы региона, но и предложить стратегии для корректировки этого влияния.

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Fishnews

  • Ученые исследуют влияние гидроэнергетики на водные экосистемы. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые исследуют влияние гидроэнергетики на водные экосистемы. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые исследуют влияние гидроэнергетики на водные экосистемы. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые исследуют влияние гидроэнергетики на водные экосистемы. Фото пресс-службы ВНИРО
  • Ученые исследуют влияние гидроэнергетики на водные экосистемы. Фото пресс-службы ВНИРО
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