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В Южно-Камчатском заказнике приступили к оценке и классификации мусора, выброшенного морем. Фото пресс-службы Кроноцкого заповедника

На Южной Камчатке проанализируют морской мусор

В Южно-Камчатском заказнике приступили к оценке и классификации мусора, выброшенного морем. Также во время двухнедельной экспедиции на охотоморском побережье ООПТ уберут пластик и другие отходы, которые наносят вред животным.

Полевые работы выполняют специалисты Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник) и приглашенные эксперты. Проект реализуется при поддержке Хакасского республиканского отделения Русского географического общества и ПАО «РусГидро».

«Побережье и акватория Южно-Камчатского федерального заказника – дом для десятков видов морских млекопитающих и птиц. Здесь обитают каланы и тюлени, через акваторию проходят пути миграции китов. Большинство видов внесено в Красную книгу, например, каланы, сивучи, антуры, горбатые киты, плотоядные косатки», — рассказали Fishnews в пресс-службе заповедника.

Важная задача экспедиции – очистить берег от бытового пластика и обрывков рыболовных сетей, которые регулярно прибивает к заповедному побережью во время штормов и с отливами обратно уносит в море. Чаще всего от антропогенного мусора страдают морские млекопитающие и птицы, однако известны случаи гибели наземных животных, обитающих на берегу.

Пока систематизированные данные об уровне, специфике и источниках пластикового загрязнения прибрежных экосистем Южно-Камчатского заказника отсутствуют. Этот пробел восполнят участники полевых работ.

«В ходе экспедиции будут определены участки, где наиболее часто происходят выбросы, подсчитан объем пластика и других отходов, принесенных волнами. Для исследований мусор будет отсортирован по фракциям: пластик, металл, стекло, древесина, картон, резина, текстиль. Также специалисты выявят основные бренды-загрязнители — определят производителей продукции, упаковка которой чаще всего оказывается на берегу. После идентификации и классификации собранного мусора эксперты постараются определить потенциальные источники загрязнения и разработать рекомендации по ликвидации, сокращению и предотвращению пластикового загрязнения в дальнейшем», — сообщил заместитель директора по развитию и познавательному туризму Кроноцкого заповедника Роман Корчигин.

По итогам экспедиции будет разработана универсальная программа эффективной очистки прибрежных ООПТ России от выброшенного морем мусора и организации временных полевых лагерей с привлечением волонтеров.

Авторы фотографий — Александр Иванников и Артем Мазурок.

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