Карту безопасности районов промысла будут актуализировать раз в квартал

Интерактивная карта районов промысла на сайте Россельхознадзора будет обновляться ежеквартально. Данные о безопасности акваторий корректируются на основании лабораторных исследований уловов водных биоресурсов.

Интерактивная карта районов добычи водных биоресурсов, размещенная на сайте Россельхознадзора, будет регулярно обновляться, рассказали Fishnews в Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры (НЦБРП). На карте отображается информация о промысловых районах в границах рыбохозяйственных бассейнов и результатах лабораторных исследований уловов — по химико-токсикологическим и паразитологическим показателям безопасности и по болезням промысловых объектов.

Ежеквартально специалисты НЦБРП будут актуализировать сведения о проведенных исследованиях уловов водных биоресурсов ВБР по каждому району добычи, опираясь на данные из ФГИС «Веста». В учреждении отметили, что информация на карте может использоваться для принятия решения о назначении лабораторных исследований при оформлении ветеринарных сопроводительных документов на выпускаемые в оборот партии рыбы и морепродуктов.

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