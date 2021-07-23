Юго-восточный Сахалин пропустит горбушу на нерестилища

На Юго-восточном Сахалине в районе от мыса Острый до реки Долинка промышленный лов тихоокеанских лососей запрещен до 31 июля включительно. Проходной период установила региональная комиссия по регулированию добычи анадромных видов рыб.

Мера принята для снижения промысловой нагрузки и заполнения нерестовых площадей рек производителями горбуши, говорится в протоколе заседания комиссии.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в период с 00:00 23 июля по 24:00 31 июля в районе от мыса Острый до реки Долинка ловушки ставных неводов должны быть зашитыми. Также там запрещена добыча тихоокеанских лососей другими орудиями.

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