Для рыбаков Камчатки прививку сделали обязательной

В Камчатском крае введен режим обязательной вакцинации от COVID-19 для отдельных категорий граждан. В их числе работники рыбопромышленного комплекса.

Соответствующее постановление главы регионального управления Роспотребнадзора Яны Господарик вступило в силу с 23 июля.

Как сообщает корреспондент Fishnews, нужно обеспечить профилактические прививки от коронавируса «экипажам судов рыбопромыслового флота, работникам береговых рыбоперерабатывающих предприятий, работникам холодильных терминалов и иным работникам инфраструктуры рыбопромышленного комплекса».

Также обязательной вакцинации подлежат работники ряда других отраслей, в том числе торговли и общественного питания.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны до 20 августа организовать для своих сотрудников прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 сентября — вторым компонентом. Необходимо вакцинировать не менее 60% от общего числа работников. Мера не распространяется на лиц, имеющих противопоказания.

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