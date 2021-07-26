Субсидии поддержат логистику АПК Крыма

Сельхозпроизводители Республики Крым и Севастополя смогут возместить часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров. Мера поддержки должна начать действовать с 2022 г.

Правительство утвердило постановление о поддержке строительства оптово-распределительных центров (ОРЦ) в Крыму. Речь идет о возмещении из федерального бюджета 20% фактической стоимости созданной инфраструктуры. Согласно утвержденному документу, эта мера поддержки начнет действовать с 2022 г.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина, решение даст крымским агропроизводителям возможность строить ОРЦ на льготных условиях, позволит расширить мощности для хранения, первичной переработки и упаковки сельхозпродукции, послужит укреплению продовольственной безопасности полуострова.

Подписанным документом внесены изменения в постановление правительства от 24 ноября 2018 г. №1413.

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