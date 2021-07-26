Акватории Якутии предлагают рыбакам

В Республике Саха (Якутия) объявлен конкурс на 38 речных и озерных участков для промышленного рыболовства. Заявки принимаются до даты вскрытия конвертов — 18 августа.

Организатор торгов — региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, акватории расположены в Верхнеколымском, Среднеколымском, Аллаиховском, Амгинском, Усть-Алданском, Булунском, Жиганском, Верхневилюйском, Мирнинском, Усть-Янском, Усть-Майском, Хангаласском районах.

Площадь участков — от 10 до 2074 га. Объекты промысла разные, в общем списке — ряпушка, муксун, чир, пелядь, сиг, карась, щука, налим, хариус, елец, окунь, тугун, ленок, голец, плотва.

Один из критериев оценки и сопоставления заявок — предложенная плата за участок. Стартовые цены в диапазоне от 30 рублей до 6,6 тыс. рублей. Другие критерии — средневзвешенные показатели вылова, среднесуточный объем производства рыбной продукции на береговом заводе, средняя численность работников за последние четыре года.

С победителями заключат договоры на 20 лет.

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