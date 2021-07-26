Рыбное хозяйство Колымы ждут прививки от COVID-19

В Магаданской области введена обязательная вакцинация от коронавируса для некоторых категорий граждан. Обеспечить профилактические прививки нужно, в частности, для работников рыбной отрасли.

Постановление о профилактических прививках подписала главный государственный санитарный врач по региону Светлана Корсунская. Как сообщает корреспондент Fishnews, обязательной вакцинации подлежат экипажи промысловых судов, работники береговых рыбоперерабатывающих предприятий, работники холодильных терминалов, имеющие контакт с рыбопродукцией.

Такая мера вводится и для ряда других отраслей, например торговли и общественного питания.

Руководители организаций и индивидуальные предприниматели должны до 20 августа организовать для своих сотрудников прививки первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а до 15 сентября — вторым компонентом.

Необходимо вакцинировать не менее 60% от общего числа работников. Мера не распространяется на лиц, имеющих противопоказания.

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