Рынок Вьетнама открыт для российской рыбы

Вьетнам утвердил список российских компаний, имеющих право поставлять рыбу и морепродукты в республику. В перечне экспортеров — 11 предприятий и судов из Приморского края и Сахалинской области

Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) утвердил список российских предприятий, которым предоставлено право экспортировать рыбу и морепродукты в эту страну.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, компаниям, включенным в перечень, впервые будет доступна возможность отправлять непереработанную рыбопродукцию для реализации на внутреннем рынке Вьетнама.

В список, опубликованный на официальном сайте DAH, вошло шесть предприятий из Сахалинской области, два — из Приморского края и три рыбопромысловых судна.

В российском ведомстве пообещали продолжить работу по увеличению количества российских заводов и судов, имеющих право экспорта рыбы и морепродуктов во Вьетнам.

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