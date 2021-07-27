Евросоюз обновляет перечень российских поставщиков

Европейская комиссия внесла изменения в действующий Список российских предприятий и судов — экспортеров продукции водного промысла в ЕС. Работа по корректировке перечня продолжается.

О том, что Еврокомиссия начала работу с заявкой на внесение изменений в список, Fishnews сообщили в российском Национальном центре безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

С обновленным документом можно ознакомиться на сайте НЦБРП.

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