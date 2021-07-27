Строительство краболовов поддерживают как приоритет

Правительство выпустило распоряжение о средствах на реализацию приоритетного проекта по строительству краболовов. Предусмотрено, что ВЭБ.ДВ может направить на эти цели до 6,8 млрд рублей.

Распоряжение правительства РФ от 24 июля 2021 г. № 2047 о поддержке строительства флота для крабового промысла опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Предусмотрено, что АО «ВЭБ.ДВ» вправе направить неиспользованный остаток средств, полученных от оплаты государственной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» дополнительной эмиссии акций (взноса в уставной капитал) общества, в размере не более 6,8 млрд рублей на выполнение приоритетного инвестпроекта «Строительство краболовов».

Напомним, что ВЭБ.ДВ создано для содействия притоку инвестиций на Дальний Восток и в Арктику с помощью льготного и долгосрочного финансирования приоритетных инвестиционных проектов в разных отраслях.

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