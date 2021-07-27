Коронавирус задержал индийскую рыбу на таможнях КНР

По данным зарубежных СМИ, в китайских портах скопилось около тысячи контейнеров с мороженой рыбой из Индии, поставщики сообщают о значительных финансовых потерях. Причиной задержки оформления стало обнаружение следов COVID-19 на упаковке.

За последние два месяца Китай — крупнейший импортер индийской мороженой рыбы — приостановил импорт продукции с ряда предприятий. Это около 30 заводов штата Гуджарат, пишет Times of India. Поставщики требуют от правительства решить проблему по дипломатическим каналам, они уверены, что соблюдали все строгие требования китайских властей.

По информации индийского бизнеса, в КНР задержали контейнеры из-за следов коронавируса на упаковке, сообщает корреспондент Fishnews.

Президент Ассоциации экспортеров морепродуктов Индии Джагдиш Фофанди заявил, что члены отраслевого объединения следуют всем международным стандартам для поставок замороженной рыбы. По словам Джагдиша Фофанди, экспортеры разрешили китайской стороне провести дополнительные видеоинспекции предприятий. Поэтому глава ассоциации считает безосновательными утверждения Китая об обнаружении частичек мертвого вируса на таре.

По информации ассоциации, почти тысяча контейнеров из Индии в течение нескольких месяцев дожидается оформления китайской таможней, а 34 контейнера вернули владельцам. В результате предприниматели терпят значительные убытки — в том числе в связи с оплатой простоя груза.

Индийские предприниматели обращают внимание, что возвращенная продукция бесполезна: она предназначалась именно для рынка КНР и не будет востребована где-либо еще.

Если нынешняя ситуация сохранится, экспортеры могут прекратить закупки у рыбаков. А только в штате Гуджарат около 500 тыс. человек прямо зависят от наличия рабочих мест в этой отрасли, отмечает Times of India.

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