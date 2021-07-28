Новости
Торейский пейзаж. Фото пресс-службы Даурского заповедника

Даурскому заповеднику угрожает стройка в Монголии

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Монголию остановить строительство плотины на реке Ульдзе. Это сооружение может повлиять на биоразнообразие Торейских озер в Даурском заповеднике.

Строительство плотины на Ульдзе обсудили на расширенной 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она проходит в режиме онлайн с 16 по 31 июля в китайском городе Фучжоу.

В июле прошлого года стало известно, что Монголия начала строительство плотины на реке Ульдзе, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. В сентябре международная организация «Реки без границ» направила в Центр Всемирного наследия (секретариат Конвенции) жалобу о том, что возведение гидросооружения угрожает российско-монгольскому объекту всемирного наследия «Ландшафты Даурии». Эксперты указали, что строительство плотины начали без проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Заповедник «Даурский» — российская часть «Ландшафтов Даурии». По информации учреждения, на ООПТ и в ее ближайших окрестностях отмечено, в частности, шесть видов рыб.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Забайкальского края, Даурский заповедник, депутаты Государственной думы, жители Ононского и Борзинского районов направили запросы и обращения монгольской стороне и выразили органам ЮНЕСКО обеспокоенность действиями сопредельной страны.

Комитет всемирного наследия отреагировал на обращения и также направил Монголии письмо с просьбой предоставить информацию о причинах и возможных последствиях возведения плотины.

«Река Ульдза является одной из основных рек, протекающих через территорию объекта, и основным источником воды для Торейских озер в пределах российской части участка наследия, биоразнообразие которых зависит от естественных циклических режимов течения и больших колебаний уровня воды. Разнообразные среды обитания на территории, включая озера и водно-болотные угодья, характеризуют выдающиеся универсальные ценности и служат жизненно важными местообитаниями для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов», — приводит цитату Минприроды.

Также рекомендовано срочно обратиться к Монголии с требованием прекратить любые дальнейшие действия до тех пор, пока ОВОС не будет представлена в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и рассмотрена Международным союзом охраны природы.

Россия и Монголия до 1 февраля 2022 г. должны предоставить обновленный совместный отчет о состоянии сохранности объекта для рассмотрения на 45-й сессии комитета. Она состоится в 2022 г.

Проект решения по «Ландшафтам Даурии» одобрен комитетом единогласно, без обсуждения. Все документы, принятые на сессии, вступят в силу в день ее завершения — 31 июля.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: правительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

Показать рыбу во всей красе

Отечественные специалисты изготовили основную часть оборудования и смонтировали технологические линии на заводе «Русский минтай»

Переработка и холод: пора ли говорить о локализации?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.