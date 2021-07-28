Даурскому заповеднику угрожает стройка в Монголии

Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО призвал Монголию остановить строительство плотины на реке Ульдзе. Это сооружение может повлиять на биоразнообразие Торейских озер в Даурском заповеднике.

Строительство плотины на Ульдзе обсудили на расширенной 44-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО. Она проходит в режиме онлайн с 16 по 31 июля в китайском городе Фучжоу.

В июле прошлого года стало известно, что Монголия начала строительство плотины на реке Ульдзе, сообщили Fishnews в пресс-службе Минприроды. В сентябре международная организация «Реки без границ» направила в Центр Всемирного наследия (секретариат Конвенции) жалобу о том, что возведение гидросооружения угрожает российско-монгольскому объекту всемирного наследия «Ландшафты Даурии». Эксперты указали, что строительство плотины начали без проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Заповедник «Даурский» — российская часть «Ландшафтов Даурии». По информации учреждения, на ООПТ и в ее ближайших окрестностях отмечено, в частности, шесть видов рыб.

Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Забайкальского края, Даурский заповедник, депутаты Государственной думы, жители Ононского и Борзинского районов направили запросы и обращения монгольской стороне и выразили органам ЮНЕСКО обеспокоенность действиями сопредельной страны.

Комитет всемирного наследия отреагировал на обращения и также направил Монголии письмо с просьбой предоставить информацию о причинах и возможных последствиях возведения плотины.

«Река Ульдза является одной из основных рек, протекающих через территорию объекта, и основным источником воды для Торейских озер в пределах российской части участка наследия, биоразнообразие которых зависит от естественных циклических режимов течения и больших колебаний уровня воды. Разнообразные среды обитания на территории, включая озера и водно-болотные угодья, характеризуют выдающиеся универсальные ценности и служат жизненно важными местообитаниями для редких и находящихся под угрозой исчезновения видов», — приводит цитату Минприроды.

Также рекомендовано срочно обратиться к Монголии с требованием прекратить любые дальнейшие действия до тех пор, пока ОВОС не будет представлена в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО и рассмотрена Международным союзом охраны природы.

Россия и Монголия до 1 февраля 2022 г. должны предоставить обновленный совместный отчет о состоянии сохранности объекта для рассмотрения на 45-й сессии комитета. Она состоится в 2022 г.

Проект решения по «Ландшафтам Даурии» одобрен комитетом единогласно, без обсуждения. Все документы, принятые на сессии, вступят в силу в день ее завершения — 31 июля.

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