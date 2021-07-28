Индонезию поторопили с аттестацией российских поставщиков

Россельхознадзор направил индонезийским коллегам список предприятий, заинтересованных в поставках рыбопродукции в республику. Однако ответа до сих пор не получено, отметили в ведомстве.

Очередные российско-индонезийские консультации по сотрудничеству в области сельского, морского и рыбного хозяйства прошли в формате видеоконференции, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора.

Ведомство обратило внимание, что направляло индонезийской стороне список для аттестации рыбоперерабатывающих предприятий, предприятий по производству цист артемий и рыбной муки. Письма от Агентства по карантину и инспекционной проверке рыбы Министерства морских ресурсов и рыболовства Республики Индонезия не последовало, отметили в Россельхознадзоре. Напомним, ранее стороны согласовали соответствующие ветсертификаты.

Представители индонезийской делегации обещали предоставить информацию, связанную с изучением вопросников по российским предприятиям.

Также Россельхознадзор сообщил, что может рассмотреть вопрос о расширении круга поставщиков индонезийской рыбной продукции только на основании инспекции своими специалистами предприятий республики.

В завершение встречи стороны обсудили продление Соглашения о контроле качества и гигиенической безопасности импорта и экспорта рыбы и рыбопродуктов. Документ предполагает автоматическую пролонгацию на следующие три года после завершения периода действия.

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