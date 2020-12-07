07 декабря 2020 года

Российской рыбе открывают двери на рынок Индонезии

Россельхознадзор согласовал ветеринарные сертификаты на экспорт в Индонезию пищевой рыбы и рыбной продукции, кормовой рыбной муки, а также цист артемии.

Российское ведомство согласовало документы совместно с Агентством по карантину и инспекционной проверке рыбы (FQIA) Министерства морских дел и рыболовства Республики Индонезия (MMAF).

Индонезийским коллегам направят списки предприятий, заинтересованных в поставках рыбопродукции в республику, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. После того, как эти перечни будут согласованы, отечественные компании смогут начать экспорт товаров.

Электронные версии сертификатов будут размещены на сайте ветеринарного ведомства в разделе «Ввоз. Вывоз. Транзит /Индонезия/Экспорт».

Планируется, что прямые поставки российской рыбы на рынок Индонезии помогут, в частности, добытчикам минтая.

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