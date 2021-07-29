Вице-премьер анонсировала постепенный отказ от исторического принципа

Квоты на вылов основных валютоемких видов водных биоресурсов предлагается распределять конкурентным способом, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. При этом определенные объемы планируется сохранить для тех, кто уже участвовал в закреплении объемов по новым принципам.

От исторического принципа распределения квот в рыбной отрасли планируется постепенно отказаться, заявила в интервью «Ведомостям» зампред правительства Виктория Абрамченко.

«Суть предложений заключалась в том, чтобы постепенно отказаться от исторического принципа распределения квот на вылов и распределять основные валютоемкие водные биологические ресурсы (краба, минтая, треску и проч.) конкурентным способом, [это позволит] сделать отрасль прозрачной и современной, модернизировать ее», — сообщила курирующий вице-премьер.

Она добавила, что вскоре также будут подготовлены нормативные документы о второй части крабовых аукционов. На этих торгах предполагается реализовать оставшиеся 50% исторических квот на вылов крабов.

При этом заместитель председателя правительства остановилась на перспективах для компаний, участвовавших в реализации предыдущих инициатив. «[Мы исходим из того, что] те, кто принял участие в первом этапе реформы, не должны пострадать. Эти люди пришли по правилам, которые обозначило государство: со своими инвестициями в строительство судов и прибрежной инфраструктуры. Для них определенный объем [квот на вылов], рассчитанный строго по графику инвестиционного цикла для первого этапа реформы, должен быть сохранен — историческая часть квоты. С учетом этого правила и готовится вторая часть реформы», — сказала Виктория Абрамченко.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков в июле сообщил, что проведение второго этапа крабовых аукционов возможно уже в 2023 г. — это вновь должны быть торги с инвестиционными обязательствами. Глава ведомства отметил, что планируется выставить на такие аукционы и другие ценные морепродукты. Как сообщает корреспондент Fishnews, также федеральное агентство анонсировало продолжение программы инвестиционных квот на Дальневосточном бассейне.

Виктория Абрамченко ранее дала поручение при подготовке предложений по программе инвестквот учесть интересы пользователей, с которыми уже заключены договоры на такие квоты.

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