Инвестквоты получат продолжение

Программу выделения инвестиционных квот решено продолжить, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков на совещании во Владивостоке. По заявлениям властей, должны быть созданы условия для полной переработки минтая в России.

«Принято решение, что инвестиционные квоты будут», – заявил руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, открывая совещание по использованию ресурсов минтая во Владивостоке. Обсудить долгосрочную стратегию эксплуатации минтаевых запасов собрались представители властей, науки и крупнейшие добытчики, сообщает корреспондент Fishnews.

«На Дальнем Востоке 20% инвестиционных квот будет распределено начиная с 2023 года. А для перерабатывающих заводов, возможно, даже и с 2022-го», – подчеркнул глава ведомства.

Он выразил надежду, что соответствующий законопроект будет принят. Власти заявляют, что развитие переработки с помощью этого механизма поможет снизить зависимость от перерабатывающих мощностей в Китае.

«Мы должны создать те условия, при которых весь минтай, который мы производим, будет перерабатываться здесь, на Дальнем Востоке», – заявил руководитель Росрыболовства.

Он добавил, что планируется вернуться к реализации проекта «Русская рыба», в рамках которого при финансовой поддержке государства продукция из российского минтая будет продвигаться на внешних рынках, в том числе европейском и китайском.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews