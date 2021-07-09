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Добыча краба на Дальнем Востоке

На аукционы готовятся отправить не только крабов

Обсуждается проведение в 2023 г. второго этапа крабовых аукционов. На торги с инвестиционными обязательствами планируется выставить и другие ценные морепродукты, сообщил глава Росрыболовства Илья Шестаков.

Власти продолжают прорабатывать вопрос о выставлении оставшихся 50% крабовых квот на аукционы с инвестиционными обязательствами. Готового решения пока нет, но понимание необходимости проведения второго этапа торгов уже имеется, рассказал журналистам руководитель Росрыболовства Илья Шестаков. Возможный срок реализации - в 2023 г.

При этом глава федерального агентства сообщил о планах выставить на аукцион с инвестиционными обязательствами и другие ценные морепродукты. В качестве претендентов на торги руководитель ведомства назвал трубачей, морского ежа, гребешка.

«То есть, по сути дела, по тем ценным объектам, по которым не был реализован механизм инвестиционных квот, когда этот механизм был запущен, мы проведем аукционы, но с инвестиционными обязательствами», - прокомментировал Илья Шестаков.

Он отметил, что речь идет не обо всех морепродуктах, а о высокорентабельных объектах. Перечень видов водных биоресурсов для выставления на торги еще будет уточнен. На аукцион могут отправиться все 100% объемов.

Кроме того, обсуждается, какие инвестиционные объекты могут создаваться получателями таких ресурсов, - ведь строительство специализированного флота здесь не требуется. «Но могу точно сказать, что все они будут так или иначе связаны с рыбной отраслью», - подчеркнул руководитель Росрыболовства.

Возможные доходы федерального бюджета от торгов с инвестиционными обязательствами по новым видам водных биоресурсов в ведомстве оценили в 60 млрд рублей. По остальным объемам крабов, исходя из опыта первых аукционов, - около 140 млрд рублей. Итого - примерно 200 млрд рублей.

«При этом также мы предлагаем начать реализацию второго этапа инвестиционных квот на Дальнем Востоке, то есть выделить еще 20% под строительство судов, рыбоперерабатывающих заводов и логистической холодильной инфраструктуры в рыбных портах», - сообщил Илья Шестаков. По флоту вторую волну планируется запустить с 2023 г., по заводам и инфраструктуре - с 2022 г.

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