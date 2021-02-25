25 февраля 2021 года

При перераспределении квот инвесторам зачтут имеющиеся проекты

Вице-премьер Виктория Абрамченко дала поручения по инвестиционным квотам. Среди поставленных задач - учесть интересы уже участвующих в программе пользователей при ее расширении и предложить меры по выдерживанию сроков верфями.

Напомним, что механизм инвестиционных квот обсуждался в феврале на заседании Комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса. Как сообщает корреспондент Fishnews, председатель правкомиссии, вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Росрыболовству совместно с регионами проработать вопрос полной загрузки перерабатывающих заводов, в том числе строящихся под инвестквоты. О результатах должно быть до 25 марта доложено в кабмин.

При подготовке предложений по совершенствованию механизма инвестиционных квот должны учитываться интересы рыбохозяйственных организаций, с которыми уже заключены договоры на такой вид квот.

Сейчас обсуждается новый раунд распределения инвестиционных квот. С предложением учесть интересы инвесторов, которые уже участвуют в программе, на правкомиссии выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Для этого можно использовать понятие инвестиционного норматива, чтобы выполнившие его предприятия не теряли объемы при новом распределении инвестквот, высказал идею глава региона.

Также Виктория Абрамченко поручила Минпромторгу и другим федеральным ведомствам совместно с отраслевыми объединениями до 10 марта доложить в правительство о выполнении верфями заказов по строительству флота под инвестквоты. При этом должны быть представлены предложения по обеспечению строительства судов в установленные сроки.

Поручения по программе инвестквот также дал вице-премьер - полпред президента Юрий Трутнев. Использование механизма планируется расширить, власти объясняют такое решение стремлением развивать российский берег и снизить зависимость отечественной рыбной промышленности от поставок через Китай.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews