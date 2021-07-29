Торги определили промысловиков на Ханке

Во Владивостоке прошел аукцион по продаже долей квот для промысла в бассейне озера Ханка — крупнейшего пресноводного водоема на Дальнем Востоке. Победители определены по всем 19 лотам.

Протокол торгов по распределению квот для работы в бассейне озера Ханка опубликован на портале torgi.gov.ru. Аукцион прошел 26 июля, организатором выступило Приморское территориальное управление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews.

Лучшие цены за доли квот вылова верхогляда предложили компании «Эбису» и «Горизонт». Доля квоты горбушки более чем в 54,5%, согласно протоколу, достается «Горзионту».

За возможность добывать карася больше всего предложили компания «Эбис» и ИП Овсяницкая Г.Н., коня – «Эбис» и Рыболовная артель «Ханка».

Победителями на торгах по сазану названы «Горизонт», Рыболовная артель «Ханка», «Эбис». По сому — Рыболовная артель «Ханка», «Эбис».

Лучшие цены за две доли квот вылова щуки предложила «Эбису». За долю квоты добычи монгольского краснопера больше всего выразила готовность заплатить ИП Овсяницкая Г.Н., толстолобиков — Рыболовная артель «Ханка» и ИП Овсяницкая Г.Н.

Самой дорогой на аукционе оказалась доля квоты сома в 2,627%: она ушла за 10,3 тыс. рублей.

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