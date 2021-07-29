Рыбий корм попробуют производить из воздуха

В Великобритании испытывают новую технологию: выбросы углекислого газа планируют превращать в экологически чистый корм для рыб. Для эксперимента задействовали биоэнергетическую электростанцию.

Технологию разрабатывают компании Drax (она занимается возобновляемыми источниками энергии) и Deep Branch. Работы ведутся на электростанции в Йоркшире, сообщает корреспондент Fishnews.

Deep Branch использует чистый углекислый газ и водород для производства Proton — одноклеточного белка для питания животных. Как пишет Forbes, такие белки способны заменить обычные корма для скота, а также рыбную муку и соевые бобы. Эти вещества также могут стать частью замкнутого углеродного цикла, отмечено в публикации.

В этом году компании планируют начать использовать на электростанции Drax углекислый газ, полученный на опытном заводе Mitsubishi Heavy Industries. Исследование является одним из нескольких инновационных проектов в области биоэнергетики с улавливанием и хранением углерода на электростанции, работающей на возобновляемых источниках энергии.

Международное энергетическое агентство (МЭА) в докладе о переходе к «чистой» энергии выделило эту технологию как наиболее зрелую в области удаления углерода из окружающей среды. Отмечено, что с расширением использования инновации Drax сможет ежегодно обеспечивать миллионы тонн отрицательных выбросов. Это поможет Великобритании добиться нулевых выбросов к 2050 г.

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