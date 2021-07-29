Аквафермеров приглашают на сибирские озера

В Тюменской области на аукцион выставили 13 участков для пастбищного рыбоводства на озерах, заявки можно подавать до 29 сентября включительно. Стартовая стоимость самого большого РВУ превышает 500 тыс. рублей.

Торги организует Нижнеобское теруправление Росрыболовства, аукцион планируют провести 7 октября в Тюмени.

Как сообщает корреспондент Fishnews, участки расположены в Нижнетавдинском, Казанском, Голышмановском, Армизонском, Ярковском, Сладковском, Уватском, Бердюжском районах. Площади РВУ – от 11 до 629 га, стартовые цены – от 13,6 тыс. до 503,2 тыс. рублей.

С победителями государство заключит договоры на 25 лет.

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