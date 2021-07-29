В Дагестане обновили порядок субсидирования рыбаков и аквафермеров

Правительство Дагестана утвердило новый порядок предоставления субсидий из регионального бюджета для рыбной отрасли. Воспользоваться мерами поддержки могут юридические лица и индивидуальные предприниматели.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства республики, сообщает корреспондент Fishnews. Субсидии планируется предоставлять в соответствии с региональной программой «Развитие рыбохозяйственного комплекса» для возмещения части затрат на промысел или работы в сфере аквакультуры.



В частности, предусмотрены компенсации части расходов на рыбоводную мелиорацию, транспортировку воды, приобретение кормов, посадочного материала и технологического оборудования, на выращивание, хранение и переработку объектов товарной аквакультуры. Также возможен возврат части затрат на добычу рыбы и каспийского рака (по 5 рублей за 1 кг), переработку рыбы и производство готовой продукции (10 рублей за 1 кг).

Постановление отменяет прежний порядок предоставления субсидий, утвержденный в апреле 2017 г.

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