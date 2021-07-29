Мороженая рыба просела в структуре экспорта

За первое полугодие экспорт рыбы и морепродуктов из России в денежном выражении вырос на 2,7%, до 2,4 млрд долларов. В натуральном выражении — сократился на 17%, до 924 тыс. тонн.

Что и сколько поставляют

Такую статистику в сравнении с показателями за аналогичный период 2020 г. приводит Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза («Агроэкспорт»).

Отгрузки ракообразных выросли на 14% — до 38 тыс. тонн. В стоимостном выражении поставки этой категории увеличились на 65% — до 866 млн долларов. Экспорт мороженой рыбы, напротив, снизился до 775 тыс. тонн (-21%) стоимостью 1,1 млрд долларов (-26%). В результате в структуре поставок доля мороженой рыбы опустилась ниже 50%. Продажи рыбного филе за рубеж выросли до 78 тыс. тонн (+22%) на сумму 335 млн долларов (+19%).

В целом можно говорить о том, что ситуация на мировом рыбном рынке постепенно нормализуется, приводит «Агроэкспорт» комментарии Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). «Вместе с тем российские экспортеры рыбопродукции постепенно адаптируются к новым логистическим реалиям, которые создала пандемия. Россия наращивает поставки в страны Европы, на новые азиатские рынки — Таиланд, Вьетнам и другие», — указали в ВАРПЭ.

Куда поставляют

Первое место по поставкам занимает Республика Корея, закупки которой увеличились в два раза — до 409 тыс. тонн стоимостью 924 млн долларов (+36%). Почти половина этого объема, как и в 2020 г., приходится на мороженую рыбу (439 млн долларов, +58%), еще 43% — ракообразные (400 млн долларов, +29%).

Продажи в Китай, напротив, сократились в 3,7 раза в физическом выражении (162 тыс. тонн) и в 2 раза в стоимостном (442 млн долларов), сообщили Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта». На фоне связанных с пандемией ограничений отгрузки мороженой рыбы упали в 3,8 раза, до 190 млн долларов. Одновременно экспорт ракообразных показал увеличение в 2 раза, до 239 млн долларов.

По данным ВАРПЭ, в конце 2020 г. Китай остановил выгрузку российской рыбопродукции с транспортных судов в своих портах, что привело к переориентации экспортных потоков на Республику Корея. «На сегодняшний день ситуация не нормализовалась — вся продукция, которая экспортируется в Китай, поставляется туда исключительно рефконтейнерами из Пусана или с перевалкой во Владивостоке или Петропавловске-Камчатском», — подчеркнули в пресс-службе ассоциации. Для межгосударственного обсуждения Россия предложила механизм сертификата для транзита российской рыбы в Корею через Китай.

Третье место среди государств — покупателей российской рыбы, как и в прошлом году, занимают Нидерланды, в начале 2021 г. нарастившие объем ввоза. За шесть месяцев в денежном выражении поставки увеличились на 59% — до 379 млн долларов.

Одна из причин роста поставок в Нидерланды и другие европейские страны — устойчивый тренд на переориентацию поставок и поиск новых рынков сбыта для российской рыбопродукции, прокомментировали в ВАРПЭ. «Кроме того, на росте российских поставок рыбы в Европу положительно отразилась не совсем удачная минтаевая путина в США. В этом году вылов минтая на Аляске серьезно снизился, поэтому уменьшился и объем производства американского филе минтая, большая часть которого традиционно идет на экспорт в ЕС. Это открыло «окно» в Европу для российского филе минтая первой заморозки», — рассказали в ассоциации.

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