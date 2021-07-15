Корея согласилась с предложением России по транзиту рыбы

Представители Россельхознадзора и Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея обсудили вопросы поставок российской рыбопродукции для дальнейшего транзита в КНР. Корейская сторона заявила о готовности согласовать предложенный российскими коллегами механизм оформления.

Видеопереговоры между Россельхознадзором и департаментом рыбохозяйственной инфраструктуры и политики в области аквакультуры Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея прошли 14 июля.

Основной темой совещания стали поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай транзитом через Корею.

«Стороны отметили успешное взаимодействие между ведомствами в отношении обеспечения безопасности при взаимных поставках рыбной продукции. Россельхознадзор также подчеркнул, что ни к одной партии российской рыбной продукции, поставляемой транзитом через Корею в Китай, у представителей Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР) не было никаких претензий», - рассказали в пресс-службе российского ведомства.

«...Я хочу обратить ваше внимание, что претензий именно к ветеринарной безопасности российской рыбной продукции не было и нет», - сообщил ранее в интервью Fishnews замруководителя Россельхознадзора Константин Савенков.

Для подтверждения безопасности продукции, отправляемой из РФ в КНР через Корею, Россельхознадзор разработал проект сертификата для ее экспорта на корейскую территорию.

В проекте сертификата в соответствии с пожеланиями Главного таможенного управления КНР (ГТУ КНР) содержится информация, гарантирующая, что подконтрольные товары соответствуют всем требованиям, предъявляемым китайской стороной к импорту рыбы и морепродуктов, а также сведения, подтверждающие соблюдение норм в рамках профилактики и недопущения заноса COVID-19 при поставках грузов.

Проект сертификата отправлен корейской стороне на согласование. Россельхознадзор обратился к корейским коллегам с предложением на основании такого документа при поступлении российской рыбы в Корею выдавать реэкспортный сертификат для ее дальнейшей отправки в Китай.

«Учитывая высокий уровень доверия, который удалось достигнуть благодаря слаженному взаимодействию ведомств, представители Министерства морских дел и рыболовства Республики Корея подтвердили, что готовы согласовать такой механизм действий», - отметили в пресс-службе.

Участники переговоров договорились продолжить сотрудничество.

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