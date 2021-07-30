«Сертификаты здоровья» включат в законодательное поле

Минсельхоз продолжает подготовку законопроекта, призванного сформировать единую систему выдачи «сертификатов здоровья». Сегодня оформление этих необходимых для экспорта документов законодательно не урегулировано.

Министерство сельского хозяйства вновь опубликовало проект федерального закона о «сертификатах здоровья» — документах, подтверждающих соответствие продукции требованиям страны-импортера.

При этом в России отсутствует законодательное регулирование отношений, связанных с получением «сертификата здоровья». «Различные сертификаты здоровья выдаются как Россельхознадзором, так и Роспотребнадзором, отсутствует единый формат такого документа», — говорится в сопроводительных материалах к законопроекту.

Предлагается закрепить в законах, что под «сертификатом здоровья» понимается документ в бумажной или электронной форме, содержащий информацию о происхождении продукции и подтверждающий ее соответствие требованиям безопасности иностранного государства, в которое такой товар отправляется. При этом, согласно законопроекту, получение сертификата для вывоза с российской территории не является обязательным.

Как сообщает корреспондент Fishnews, изменения предлагается внести в законы о ветеринарии, о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, о качестве и безопасности пищевых продуктов, о карантине растений.

В сопроводительных материалах отмечено, что такой законопроект разрабатывается с 2018 г. При этом были получены позиции Россельхознадзора и Роспотребнадзора по одновременному наделению обоих ведомств полномочиями по выдаче «сертификатов здоровья» на продукцию АПК. По итогам согласительных совещаний выработан компромиссный вариант проекта закона. Предусматривается, что порядок оформления сертификата и уполномоченное ведомство по его выдаче установит правительство РФ.

Отметим, что «сертификаты здоровья» получают в том числе поставщики продукции из водных биоресурсов. В целом за 2018-2019 гг. сертификат получали и планируют получать на новые партии продукции более 127 тыс. экспортеров, говорится в сопроводительных материалах к проекту закона. Превалирующую долю составляют живые животные (57,8%), рыба и морепродукты (38,7%).

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