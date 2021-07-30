Уругвайскую рыбу ждут в России

В прошедшем году отечественные предприятия сократили закупки мороженой рыбы из Уругвая, отметили в Россельхознадзоре. Глава ведомства Сергей Данкверт заявил, что РФ заинтересована в наращивании поставок.

Руководитель Россельхознадзора, сопредседатель Межправительственной российско-уругвайской смешанной комиссии содействия развитию торгово-экономических связей Сергей Данкверт провел видеопереговоры с послом Восточной Республики Уругвай Даниэлем Кастильосом Гомесом. Во встрече приняли участие представители российских МИДа, Минсельхоза и Минэкономразвития.

Глава ветеринарного ведомства отметил, что пандемия COVID-19, общемировое снижение покупательской способности и другие факторы ожидаемо повлияли на поставки продовольствия между странами. В 2020 г. товарооборот сократился на 19,3% и составил 163,5 млн долларов. При этом российский импорт сократился на 31,1% — до 119 млн долларов, в том числе за счет уменьшения закупок мороженой рыбы, сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. По его данным, в этом году тенденция сокращения поставок уругвайской продукции на рынок РФ по определенным товарным позициям сохранилась.

Кроме того, на торговую динамику влияет принятая в России стратегия импортозамещения и планомерного сокращения закупок основных видов продовольствия из-за рубежа, обратили внимание в ведомстве.

Сергей Данкверт подчеркнул, что Россия заинтересована в наращивании присутствия уругвайских продуктов на внутреннем рынке. В частности, не до конца реализован потенциал по поставкам в РФ мороженой рыбы.

По словам Даниэля Гомеса, Уругвай также рассчитывает на рост уровня взаимной торговли между странами, создание межгосударственных советов разной направленности и развитие договорно-правовой базы. Отдельный интерес республики — внедрение в торговые процессы механизмов электронной сертификации.

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