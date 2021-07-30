Лицензии для рыбаков Сомали приведут «к одному знаменателю»

Сомали планирует ужесточить режим лицензирования рыбного промысла. Таким образом власти страны хотят ликвидировать лазейки в законодательстве, способствующие браконьерству.

На фоне заявлений об укоренившейся коррупции в сомалийском рыболовстве Министерство рыболовства и морских ресурсов планирует ликвидировать правовые пробелы в отрасли. Сейчас администрация каждой провинции выдает собственные разрешения на промысел, которые другие регионы страны не признают. Это создает лазейки для браконьерства, процветающего вдоль береговой линии государства, пишет Seafood Source.

Генеральный директор по вопросам рыболовства Мохамуд Шейх Абдуллахи заявил в интервью африканскому порталу The Nation, что у министерства готов к утверждению законопроект. Он должен устранить различия в процедурах лицензирования, сообщает корреспондент Fishnews.

По словам чиновника, документ предусматривает включение федеральных агентств в систему лицензирования в регионах. Это обеспечит единообразие в выдаче разрешений на промысел в водах Сомали. Также в проекте есть положения по борьбе с коррупцией, защите окружающей среды и улучшению координации — как между ведомствами республики, так и с зарубежными коллегами.

В числе причин развития пиратства и браконьерства в водах страны Seafood Source называет проблемы с нормативно-правовой базой для контроля над рыболовством, а также отсутствие возможности обеспечения соблюдения законов из-за многолетней гражданской войны.

В Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) заявили, что Сомали не располагает точными данными о собственном маломерном промысловом флоте. Это означает, что федеральное правительство и власти регионов не имеют представления о производственно-сбытовой цепочке рыбного хозяйства страны и не могут эффективно бороться с браконьерством.

По информации Seafood Source, ранее ФАО и Евросоюз помогли республике зарегистрировать 3,1 тыс. рыбаков из примерно 6,5 тыс. человек, ведущих промысел у побережья Пунтленда — автономного района на северо-востоке Сомали. Использовалась биометрическая система, включающая фотографирование и дактилоскопию. Это позволит создать специальные удостоверения личности и базу данных для Министерства рыболовства и морских ресурсов, а также для сил безопасности.

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