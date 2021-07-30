Для КМНС Якутии приготовили рыболовные участки

В Республике Саха (Якутия) на конкурсе разыграют 14 участков для традиционного рыболовства во внутренних водах. Заявки принимаются до 6 сентября — дня вскрытия конвертов.

Торги организует региональное министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, пять участков расположены на реке Елонь в Аллаиховском районе, один — на реке Амга в Алданском районе, три — на реке Алдан в Усть-Майском районе, пять — на озерах в Усть-Янском, Кобяйском, Момском и Нижнеколымском районах.

Объекты промысла на разных РЛУ варьируются, в общем списке — ряпушка, муксун, нельма, чир, сиг, пелядь. Все участки предоставляются на 10 лет.

Критерии оценки и сопоставления заявок — средневзвешенные показатели освоения квот за последние четыре года, средняя численность членов общины за тот же срок (этот критерий применяется только для представителей коренных народов, входящих в общины), удаленность рыболовного участка от места жительства или места нахождения общины.

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